Italia invasa da maltempo: venti fino a 150 km/h

Ombrelloni e pedalò ribaltati dal vento, lettini che invadono la spiaggia e alberi divelti. Sono gli effetti del maltempo che ha colpito tutta la Penisola e, in particolare, la costa adriaca, dove forti raffiche di vento stanno mettendo in ginocchio la provincia di Ascoli Piceno. Secondo quanto riporta 3bMeteo, il vento ha raggiunto la velocità di 150 chilometri all'ora, causando anche la caduta di alcuni alberi, che si sono abbattuti sulle strade, provocando molti danni. Immagini impressionanti arrivano dalla spiaggia di Numana, che è stata letteralmente invasa da lettini e barche, spostati dalla forza del vento.

Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per tutta la giornata di ieri, riprendendo solo alle 21, ma provocando molti rtardi sulla tratta tra Civitanova Marche e Porto San Giorgio-Fermo. Difficoltà anche per le navi: ad Ancona, una nave da crociera in costruzione, di oltre 200 metri, ha rotto gli ormeggi a causa dei forti venti, ma solamente la prua si è distaccata dalla banchina e un rimorchiatore è prontamente intervenuto per riavvicinare la barca al molo.

#10luglio 10:00, dal pomeriggio di ieri #maltempo nelle #Marche, oltre 160 gli interventi effettuati finora dai #vigilidelfuoco per alberi caduti, allagamenti e strutture divelte. Maggiori criticità in provincia di #Ancona, squadre al lavoro pic.twitter.com/Sic1mwQoF4 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 10 luglio 2019

Nelle prossime ore, il maltempo dovrebbe scivolare verso Sud, dove sono previsti temporali e forti venti. Ad Arezzo, una grandinata ha causato danni a campi, auto e persino edifici, dato che i chicchi hanno raggiunto diametri enormi, fino ai 4 centimetri. In Toscana, un fulmine ha provocato un incendio in montagna.

Disagi anche a Genova, dove due voli non hanno potuto atterrare a causa del maltempo, Venezia, dove sono stati registrati venti fino a 90 chilometri orari e a Napoli, dove oggi i parchi pubblici resteranno chiusi per l'allerta meteo: si prevedono forti temporali e raffiche di vento intense.