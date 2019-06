"Io, aggredito da due albanesi. Così mi hanno rotto il braccio"

Violenta aggressione nella serata di domenica a Jesi, dove un uomo è stato pestato da una coppia di stranieri al termine di un alterco.

A rivelare l'episodio sulle pagine de “Il Resto del Carlino” la vittima della violenza, il 46enne Diego Compagnucci. Stando al suo racconto, si sarebbe imbattuto nei suoi aguzzini all'altezza di viale della Vittoria, dove avrebbe avuto inizio la discussione. A quanto pare il 46enne conosceva uno degli albanesi, che tempo addietro era stato suo collega di lavoro, ed è bastato un nonnulla per riaccendere vecchi dissapori.

“Erano circa le 21.15, mi trovavo vicino al semaforo, davanti l’enoteca. Sono stati in due a colpirmi. Sono degli albanesi coetanei che, in quel momento, erano a passeggio con altri due uomini e le loro famiglie” racconta la vittima, ancora sotto choc. Compagnucci non si sarebbe mai aspettato che, dopo essersi scambiati qualche battuta al vetriolo, i due stranieri lo avrebbero raggiunto per passare direttamente alle vie di fatto. Trovandosi da solo, non ha potuto fare nulla per difendersi, ed è stato letteralmente tempestato di calci e di pugni. “Mi sono improvvisamente venuti incontro, ho subito capito che le intenzioni non erano buone. Uno di loro mi ha afferrato per il braccio da dietro mentre l’altro ha iniziato a colpirmi davanti” ricorda il 46enne. “Mi hanno picchiato in due, fino a spezzarmi un braccio e distruggermi il volto”.

Jesi, pestato da 2 albanesi finisce in ospedale con un braccio rotto

Ferito e dolorante, Compagnucci è comunque riuscito a sottrarsi alla morsa dei suoi aggressori ed a fuggire in cerca di aiuto. Nessuno, almeno all'inizio, gli ha tuttavia prestato soccorso. “Disperato, mi sono buttato in mezzo alla strada in cerca dell’aiuto di qualche automobilista, ma nessuno purtroppo si è fermato. Intanto gli altri due mi inseguivano finché un paio di residenti della zona non sono scesi ad aiutarmi”.