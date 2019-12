Jesi, straniero aggredisce barista e 62enne intervenuto in sua difesa

È stato aggredito con violenza all'interno di un bar di Jesi (Ancona) per il fatto di essere intervenuto in difesa di una barista contro la quale si era avventato un giovane uomo di colore, ed è quindi finito al pronto soccorso.

La vittima è un uomo di 62 anni, che durante il tardo pomeriggio dello scorso martedì 3 maggio si trovava nel bar "Giù Al L'angoletto" di Corso Giacomo Matteotti. Sono all'incirca le 18, quando nel locale entra uno straniero, che al bancone domanda un semplice bicchiere d'acqua alla dipendente.

Dopo aver ricevuto quanto richiesto, tuttavia, l'extracomunitario ha cominciato ad approfittare in modo decisamente eccessivo degli stuzzichini messi a disposizione dei clienti che quotidianamente si incontrano per condividere il momento dell'aperitivo. L'uomo ha iniziato a fare incetta del cibo disposto sul bancone, una cosa che ha quindi spinto la barista a chiedere cortesemente allo stesso di non esagerare nel consumo dei piccoli spuntini, in modo tale che potessero risultare disponibili anche agli altri avventori del locale.

Una semplice richiesta, che ha tuttavia fatto scattare la furiosa reazione dello straniero, che ha iniziato a gridare ed inveire contro la donna.

Prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare, quindi, la banconiera ha chiesto all'extracomunitario di allontanarsi dal bar, accompagnandolo verso l'esterno per rendere ancora più esplicito il messaggio. Una richiesta che ha fatto infuriare ancora di più lo straniero, il quale ha messo le mani addosso alla donna, spintonandola più volte.

Ad intervenire in difesa della vittima è stato un 62enne, che ha cercato di allontanare il facinoroso dalla barista. Tra i due è nata quindi una colluttazione, durante la quale l'uomo è stato spinto sulla porta di ingresso, il cui vetro è rimasto danneggiato.

Non pago, l'extracomunitario si è avventato contro il 62enne, rifilandogli una testata che lo ha colpito all'altezza dell'arcata sopracciliare ed infine un morso.

Per fortuna nel frattempo gli altri avventori avevano già contattato le forze dell'ordine, giunte in breve sul posto. Inutile il tentativo da parte del responsabile di allontanarsi verso l'Arco Clementino, dato che due pattuglie dei carabinieri del Comando di Jesi lo hanno intercettato e quindi fatto salire a bordo della "gazzella" per il trasporto in caserma.

In corso Matteotti è sopraggiunta anche un'ambulanza della locale croce verde, che ha assistito il 62enne e lo ha poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, lo straniero soffrirebbe di qualche non precisato tipo di "disagio".