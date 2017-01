Kate Middleton premiata come fotografa per gli scatti a George e Charlotte

Kate Middleton non è più solo una duchessa, ora è anche una fotografa riconosciuta a livello nazionale.

La duchessa di Cambridge è stata premiata dalla Royal Photographic Society, che l'ha nominata membro onorario a vita, per i suoi scatti ai due figli, George e Charlotte. Il premio conferitole riconosce il "talento ed entusiasmo" di Kate, che in più occasioni si è sostituita nel ritrarre i suoi bimbi al tradizionale fotografo professionista.