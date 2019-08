L’attacco di Briatore: “Volo Olbia-Milano a 1580 euro, è normale?

Nuovo durissimo affondo di Flavio Briatore contro chi opera nel settore del trasporto aereo.

Con un post condiviso sul proprio account Instagram, il noto imprenditore e patron del Billionaire si è scagliato contro il costo dei voli da e per la Sardegna.

“#easyjet #olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino... 1.580 € solo andata... vi sembra normale 55 min di volo con la stessa cifra vai a nyny e poi ci lamentiamo che la Sardegna é vuota!!” , ha scritto sul social Briatore che in Costa Smeralda è praticamente di casa.

Un messaggio che ha dato il via ad accese discussioni e polemiche sul social, con tanto di commenti sul costo dei trasporti per la Regione.

Questo non è il primo attacco dell’imprenditore contro le compagnie aeree. Lo scorso luglio, Briatore si era scagliato contro la scarsità di collegamenti aerei per la Sardegna. In quell’occasione, il proprietario del Billionaire, aveva postato un'immagine che mostra due cartine con i relativi dati di traffico aereo comparati, registrati sopra la Regione italiana e le Isole Baleari.