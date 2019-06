Ladri ripuliscono casa quando i proprietari partecipano ad un funerale

I proprietari dell'appartamento si erano assentati per partecipare ad una veglia funebre, così due ladri ne hanno approfittato per entrare in azione. Ma non hanno fatto i conti con i poliziotti che, giunti sul posto, li hanno colti in flagrante. Nel pomeriggio di venerdì 21 giugno a San Severo (Comune in provincia di Foggia) gli agenti del commissariato, in collaborazione con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, hanno tratto in arresto per il reato di furto in appartamento due soggetti. Si tratta di un giovane di 23 anni e del complice minorenne. Erano da poco passate le 17 quando alcuni vicini, insospettiti dagli strani rumori provenienti dall'abitazione presa di mira, hanno allertato le Forze dell'Ordine. Sul posto sono giunti prontamente i militari che, per prima cosa, hanno cinturato e sorvegliato la zona per evitare la possibile fuga dei ladri. Effettuando un sopralluogo, i poliziotti hanno poi notato che la porta principale non recava segni di effrazione. Solo una delle finestre del palazzo era spalancata e questo particolare ha suscitato dei dubbi.

Nelle vicinanze del portone ha attirato l'attenzione degli uomini dell'arma un ragazzino che, con fare sospetto, si dileguava nelle vie limitrofe per raggiungere un motorino. Avuta la sensazione che l'individuo in questione potesse essere un palo, gli agenti lo hanno fermato con l'intento di sottoporlo ad un controllo. Il giovane ha quindi consegnato le chiavi dell'appartamento dove, assieme al suo complice, aveva messo a soqquadro la camera da letto. Raggiunta l'abitazione, gli operatori si sono arrampicati sul tetto della stessa e da qui hanno scorto, distesa sulle coperture delle palazzine adiacenti, una persona con dei guanti. Il malfattore, dopo essere stato invitato a non commettere atti rischiosi per la sua incolumità, è stato perquisito. All'interno di un borsello erano custoditi monili in oro trafugati dall'abitazione in questione. Al contempo sono stati sequestrati anche un cacciavite e i guanti. Per il 23enne sono scattati gli arresti domiciliari. Per il minorenne, dopo l'affidamento al genitore, è stata disposta la permanenza domiciliare.