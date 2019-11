"Non aprite la porta, è un ladro". Il tunisino che terrorizza il nord

" È un ladro: se lo riconoscete, non aprite e chiamate le forze dell'ordine" . Tuona così il testo in didascalia alla foto di un ragazzo tunisino che, a Voghera, starebbe seminando il panico per un lunga serie di razzie commesse in città e nel circondario.

Furti, furtarelli e chi più ne ha, più ne metta. Insomma, una via di mezzo tra un cleptomane e un rapinatore seriale che nessuno è stato ancora in grado di fermare. Perché sì, il ragazzo nell'immagine, con le guance ancora glabre, vanta già un curriculum degno di nota in materia di taccheggi e ruberia. I colpi accertati, ad oggi, sono circa una quarantina, senza contare che a suo carico pende pure una lista infinita di procedimenti penali agli atti del Tribunale dei minori di Milano. Ed il problema è proprio questo: il "pericoloso" soggetto ha solo 17 anni.

La caccia al ragazzo è partita dopo un tentativo di furto – senza bottino – presso l'asilo "Carioli", in via Fanti d'Italia, a seguito del quale, la direttrice della struttura ha ben pensato di diramare un foto del diciasettenne con tanto di annuncio allarmistico. In stile Wanted da FBI. " Ho riconosciuto il ragazzo perché ad agosto alcuni commercianti avevano pubblicato su Facebook la sua immagine ripresa da alcune telecamere di sorveglianza . – afferma il dirigente scolastico Cinzia Alù al Corriere della Sera – Per tutelare i miei bambini ho semplicemente consegnato ai parenti una comunicazione ad uso interno, con l'invito a farsi sempre riconoscere al videocitofono, e a non far entrare nessuno sconosciuto". Ma nell'era dei social, si sa, il rischio di generare subito un "caso mediatico"è dietro l'angolo.

Neanche a dirlo, infatti, che il papà di un bambino ha deciso di caricare il volantino su Facebook a mo'di avvertimento. Nel giro di pochi giorni, il post ha ottenuto decine su decine di condivisioni. Ed è partito il solito tam-tam di tweet, posta e riposta. Così, dalle pagine di Voghera e Casteggio, fino a quelle dedicate ad alcune città dell'Oltrepò, la foto in chiaro del ragazzo ha cominciato ad impazzare senza freni raccogliendo commenti di ogni tipo.