Lancio del cassonetto, fermato il responsabile: è un 17enne

Sarebbe stato individuato il presunto responsabile del lancio del cassonetto dalla scogliera a Bergeggi, in provincia di Savona. Il bidone è rotolato giù per la scarpata e ha concluso la sua corsa andando a sbattere contro uno sventurato ragazzino di 12 anni, che è rimasto gravemente ferito: è tuttora in coma all’ospedale Gaslini di Genova, in prognosi riservata per un grave trauma cranico facciale.

Una bravata a tarda ora nei presi di Lido delle Sirene, sulla cui spiaggia era accampata una famiglia di turisti francesi, che stava dormendo tra tende e sacchi a pelo.

I carabinieri sarebbero riusciti a risalire al colpevole dopo aver interrogato alcuni ragazzi che, quella notte, avevano partecipato a una festa in una discoteca non distante dal luogo in cui è stato ferito il 12enne: si tratterebbe di un giovane di 17 anni. Ulteriori dettagli saranno diffusi oggi alle 11:00 in una conferenza stampa che si terrà al comando provinciale dei carabinieri di Savona.

Ai carabinieri il ragazzo minorenne ha spiegato di "non sapere che sotto c'erano delle persone" e di voler lanciare il contenitore "direttamente in mare". "Si è detto molto dispiaciuto", hanno riferito i militari.