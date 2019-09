Lascia la figlia in auto e va a comprare la torta: padre rischia il linciaggio

È rimasta per tre quarti d'ora chiusa in auto, lasciata dal padre nel parcheggio di un supermercato. Una bimba di due anni è stata salvata dai passanti e dai carabinieri che sono intervenuti.

È accaduto sabato pomeriggio, in un centro commerciale a Quartu Sant’Elena, vicino a Cagliari. Un uomo è arrivato a bordo di un'utilitaria bianca e ha parcheggiato nei posti riservati ai disabili. Poi ha chiuso le portiere, lasciando uno spiraglio aperto in un finestrino, per far passare un po' d'aria, ed è entrato nel negozio. Voleva comprare una torta di compleanno per la sua bambina. A notare la piccola lasciata in auto è stata una famiglia che, mezz'ora dopo ha posteggiato affianco all'auto dell'uomo: "Non sapevamo da quanto tempo fosse lì, così abbiamo avvertito il servizio di sorveglianza del centro commerciale ". Poco dopo, il centro commerciale ha chiesto agli altoparlanti che il proprietario dell'utilitaria si presentasse urgentemente in portineria.

Ma a quell'annuncio, nessuno aveva risposto: "Pensavo che chiamassero per rimuovere l’auto da parcheggio dei disabili" , ha poi tentato di giustificarsi il padre, come riporta il Corriere della Sera. Non ottenendo risposta, la sicurezza del supermercato ha deciso di far intervenire il 112, che ha forzato il finestrino e portato in salvo la piccola. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza, che ha visitato la piccola, accertandosi che stesse bene.