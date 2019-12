L'assessore invita a fare il presepe a scuola, ma scoppia la polemica: "Violenza inaudita"

Il presepe associato a una " inaudita violenza" e diventato il simbolo della "banalità del razzismo ". A sostenerlo è lo storico d'arte Tomaso Montanari, che sul Fatto Quotidiano si scaglia contro l'assessore all'Istruzione del Piemonte, Elena Chiorino, di Fratelli d'Italia.

A scatenare la polemica è una lettera, scritta dalla Chiorino alle scuole della Regione, per chiedere di " valorizzare presepi e recite di Natale " e "tutelare e mantenere vive l'identità culturale e le tradizioni ". L'assessore aveva spiegato che " la ricorrenza natalizia e le conseguenti tradizioni come il presepe, l'albero di Natale e le recite scolastiche ispirate al tema della Natività sono parte fondante della nostra identità culturale e delle nostre tradizioni ". E Montanari dietro quelle parole ci vedrebbe " una violenza inaudita" , nei confronti delle scuole, della Costituzione, dei cattolici " che credono davvero " e nei confronti dei migranti.

Ma a prendere le difese della Chiorino è arrivato Mario Giordano, che sulla Verità difende l'idea dell'assessore e critica il testo di Montanari: " L'accostamento piuttosto ardito tra il presepe, il cotechino (con o senza lenticchie) e il razzismo si fonda sull'assunto che rivendicare la propria identità significa commettere un'inaudita violenza' ". Poi ironizza: " È noto che invitare (si badi bene: invitare) una scuola a fare il presepe è un atto di prevaricazione inaccettabile", così come è noto che la Costituzione "dice che l' Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e sulla negazione del presepe" .

Infine, Giordano critica Montanari, che vedeva nell'invito a valorizzare il presepe un'offesa nei confronti dei migranti. E a finire nel mirino del critico d'arte sono le parole " chi proviene da altre realtà " (contenute nella lettera dell'assessore alle scuole), che sarebbero sinonimo di " migranti, islamici, ne(g)ri e pure gli ebrei ". Ma Giordano fa notare che nella proposta dell'assessore non c'è nessuna violenza contro i migranti, perché " un conto è obbligare uno straniero a fare il presepe per integrarsi, cosa che non sta nella testa di nessuno e un conto è chiedere alle scuole di difendere le proprie tradizioni perché da qui (e solo da qui) può partire una vera integrazione ".