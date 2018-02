Latina, l'appello (inascoltato) al carabiniere: "Lascia andare le bimbe"

L'ultima foto pubblicata da Luigi Capasso su Facebook è un tramonto sul mare. Poi c'è un post dello scorso 10 febbraio che a leggerlo oggi mette i brividi: "Non dire mai 'a me non accadrà, io non lo farei mai' perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da certe cose. Tutto capita, anche quello che mai avresti immaginato" . È difficile tracciare il profilo dell'appuntato dei carabinieri di 43 anni che, questa mattina a Cisterna di Latina, ha sparato alla moglie, ferendola gravemente all'addome, e poi ha rivolto la pistola contro le due figlie e contro se stesso.

Il carabiniere si è quindi barricato in casa per nuove, dove ha tenuto in ostaggio le due figlie di 8 e 14 anni. Impossibile capire a cosa si riferisse Capasso con quel post, eppure per ore diversi utenti lo hanno usato per provare a convincere l'uomo ad arrendersi. È stato tutto inutile. Anche perché, secondo una prima ricostruzione dei fatti, le bimbe sarebbero state ammazzate subito dopo il litigio con la moglie. L'appuntato avrebbe, quindi, "vegliato" sul loro corpo mentre le trattative con i colleghi e con il mediatore andavano avanti serratissime nel tentativo di salvare due due piccole.