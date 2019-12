Lecce, rubato furgone con i panettoni per i poveri

Un episodio che ha sconvolto l'intera comunità a Lecce. Un furgone con all'interno i panettoni destinati ai poveri è stato rubato nel capoluogo pugliese. Dopo poche ore il mezzo è stato ritrovato dagli agenti della polizia di Stato a Brindisi. Peccato, però, che fosse vuoto. Il mezzo al momento del furto era parcheggiato in via Pappacoda, a Lecce. Viene utilizzato dall'"Emporio della solidarietà", un progetto sociale fondato dalla Comunità Emmanuel di Lecce che prevede un servizio di raccolta e di distribuzione di generi di prima necessità. Tra i diversi gesti di solidarietà c'è quello della raccolta del cibo donato in beneficenza dai supermercati. Lo stesso furgone era stato donato dalla fondazione Prosolidar Onlus che si occupa del finanziamento di progetti di solidarietà in numerosi paesi del mondo.

Ieri alcuni panettoni erano stati donati per beneficenza ed erano pronti, nel furgone, per essere smistati tra i più bisognosi. Poi il furto. A lanciare l'allarme i gestori dell'emporio sulla pagina Facebook "Emporio della Solidarietà Lecce". " Allarme! Hanno rubato il furgone dell'emporio! Se dovessi vederlo in giro chiama a questo numero... oppure al 112 " si legge nel post.