Lecco, cacciato dalla squadra di calcio a 8 anni perché ritenuto "troppo scarso"

Emarginato dalla sua squadra di calcio perché considerato troppo scarso, a soli otto anni. È accaduto a Lecco e a riferire la sua frustrazione alla famiglia è stato direttamente il piccolo: " Papà, ho già capito tutto. Qui non mi vogliono più perché sono scarso ". Secondo quanto riportato da Il Giorno, infatti, il piccolo nato del 2011 ha sospettato che la scuola calcio che stava frequentando da ormai due anni lo stava mandando via, proprio alla vigilia della sua prima stagione da "pulcino".

"Ci hanno detto di non portarlo più"

Questo è il secondo caso, in pochi giorni, in Lombardia: nelle scorse settimane, infatti, in una scuola calcio milanese erano stati scartati diversi giovani giocatori della stessa categoria, perché non ritenuti abbastanza bravi. A denunciare, però, questo ennesimo episodio discriminatorio a livello di settore scolastico della Figc, è stata la madre. Che ha raccontato la storia del suo bambino: " Mio figlio giocava da due anni in una società della provincia di Lecco (a Cernusco Lombardone), ma al termine della scorsa stagione, quando già erano iniziati gli allenamenti con i nuovi tecnici, ci è stato comunicato che nostro figlio non era 'più gradito per l'anno successivo perché troppo scarso'. Alla nostra richiesta di portare comunque il bambino anche solo agli allenamenti per farlo giocare con i suoi amichetti ci è stato risposto di 'no perché avrebbe abbassato il livello della squadra' ".

Un gesto "scandaloso"