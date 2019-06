Legittima difesa, ferì ladro e viene condannato. Il sindaco Joe Formaggio: "Onichini una medaglia"

"Walter Onichini merita una medaglia, non una condanna" . Joe Formaggio, il cosiddetto sindaco sceriffo di Albettone (Vicenza) commenta così la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la condanna a quattro anni e 11 mesi nei confronti del macellaio di Legnaro (Padova) accusato di tentato omicidio per aver sparato e ferito un ladro che il 22 luglio 2013 si era introdotto nella sua villetta assieme ad alcuni complici.

Il primo cittadino veneto si è sfogato all'Adnkronos: "È una sentenza politica, che mi lascia allibito, perché una persona per bene che si difende a casa propria dovrebbe avere una medaglia e le scuse da parte dello Stato, che non è riuscito a fermare un delinquente. Ed invece lo Stato condanna la persona per bene. Se questa è la giustizia dello Stato, allora di strada ne dobbiamo fare e tanta…" .