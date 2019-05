L'ennesimo pranzo choc ai bambini di Milano Ristorazione: un panino mezzo vuoto

Dopo quel tramezzini ghiacciati, con un velo di maionese, una sottile (sottilissima) fetta di formaggio e un mezzo pomodorino schiacciato nel mezzo, ecco il nuovo pranzo choc di Milano Ristorazione: un panino mezzo vuoto, una galletta e uno yogurt. È quando si sono visti mettere in tavola i bambini che frequentano le scuole meneghine in cui è previsto il servizio mensa, curato per l'appunto dalla società di proprietà di Palazzo Marino per il 99%.

A denunciare l'ennesimo episodio, con tanto di foto, ci ha pensato Silvia Sardone: "Al peggio non c'è mai limite quando di mezzo c’è Milano Ristorazione: nel plesso Mattei dell’istituto Italo Calvino per due giorni (ieri e oggi) i bambini delle elementari e i ragazzini delle medie sono stati costretti a mangiare per pranzo un panino con una fetta di cotto e una di formaggio, una galletta e uno yogurt. Questo perché, a causa dei lavori per la riparazione di un’infiltrazione, la mensa scolastica è inagibile e quindi Milano Ristorazione è ricorsa al pranzo d’emergenza per due giorni" .

Dunque, la consigliere comunale nonché candidata alle Europee con la Lega va all'attacco: "Mi piacerebbe capire quali controlli svolge il Comune di Milano, visto che non è la prima volta che capitano situazione del genere e soprattutto perché non ci vuole molto a capire che il fabbisogno di un ragazzino di 13 anni non può essere uguale a quello di un bambino di sei" .