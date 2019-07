Con le lenti a contatto mentre fa la doccia: 29enne perde un occhio

Cercate, se potete, di evitare di farvi la doccia con su le lenti a contatto. Perché un 29enne inglese ci ha rimesso un occhio. Lo sfortunato protagonista di questa storia è Nick Humphreys, che dopo aver indossato le lenti a contatto sotto la doccia è stato colpito da un batterio che era rimasto "incastrato" sotto la lentina stessa.

Il batterio è proliferato ed è riuscito ad attaccare il bulbo oculare, facendogli perdere la vista dall'occhio destro.

L'inglese, dopo una partita di calcio, si è fatto la doccia negli spogliatoi, tenendo su – come sempre – le lenti. Ma quella sera, tornando a casa in auto, si è reso conto che qualcosa non andava. E nei giorni dopo gli si è annebbiata e dunque sparita la vista da quell'occhio.