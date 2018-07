Lerner "accoglie" col Rolex al polso

I migliori hashtag della nostra vita. Gad Lerner ieri ha aderito su Twitter all'appello pro immigrati lanciato da don Luigi Ciotti e sponsorizzato da Laura Boldrini & Compagni per fermare «l'emorragia di umanità» che ha colpito la società italiana: «È solo un piccolo gesto di attenzione, ma facciamolo» #magliettarossa. I piccoli gesti di attenzione sono importanti, ma sono i dettagli che fanno la Storia.

Maniche corte e sorriso lungo, il giornalista Gad Lerner - una carriera sul'asse Lotta continua-RaiTre-Repubblica-La7-Laeffe - si è fatto fotografare a sostegno della campagna arcobaleno in tweet e camicia rossa d'ordinanza. Ma soprattutto, non si sa se per un tragico errore di comunicazione o per un sottilissimo senso dell'umorismo, sul suo terrazzo di Portofino (ma speriamo che sia una fake news) e con costosissimo orologio d'oro. Apriti social.

«Bel terrazzo», è stato il primo commento.

«Se guarda bene, caro il mio proletario, ho anche il Rolex al polso», è stata la risposta (sarcastica o imbarazzata?) di Gad Lerner.

«Il Suo problema non è il Rolex ma l'assenza di senso del ridicolo», è stato il secondo commento.

Dopodiché, fino a tarda sera, gli insulti non si sono più contati.

E così, mentre il comico manifesto di Rolling Stone continua ad accumulare sottoscrittori a loro insaputa - l'ultimo Michele Serra, il quale ha detto di non avere firmato alcunché - la sinistra dal pugno duro e la erre moscia non perde occasione di aprire la bocca e chiudere gli attici.

Lanciare un salvagente morale agli sfortunati migranti del mare, ma dal terrazzo di Portofino. Con il Rolex... Sembra una boutade, una pochade, una gag. Invece è Gad.

E con questa, Matteo Salvini si porta a casa un altro paio di punti percentuali nelle intenzioni di voto.

«Gent. ssimi #radicalchic siamo per ringraziarvi per il consenso che fornite al #GovernoDelCambiamento grazie alle vostre incongruenti iniziative. Vi preghiamo di perseverare nei V/s atteggiamenti affinché li ostentiate sempre di più». #magliettarossa e governo gialloverde per trent'anni. Gad Lerner, Boldrini, Saviano, Vauro, Toscani, Furio Colombo... Ogni loro uscita pubblica, un'emorragia. Non di umanità, ma di consensi.

Resistere al populismo fascista, razzista e omofobo. Ma col Rolex al polso, modello Rainbow. Tutti i colori della bontà. La Sinistra di lotta e di opposizione avrà pure le ore contate, ma scandite con stile.

Anche se forse, ragionandoci, hanno ragione loro. Primo: con i soldi guadagnati onestamente, ci fanno quello che vogliono, terrazze sul golfo e Rolex compresi. Secondo: non devono essere loro ad aprire le proprie case ai profughi, come rinfacciano i leghisti, ma ci deve pensare lo Stato, con strutture finanziate dalle nostre tasse.

Sì, a guardare l'anti-spot di Lerner viene da pensare che hanno davvero ragione loro... A volte bastano piccoli gesti di attenzione per risolvere le grandi tragedie dell'umanità.

Luigi Mascheroni