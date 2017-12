L'ex moglie Rusic: "Vittorio fuori dal coma. Era contento di vederci"

"Sono appena stata da Vittorio, era contento di vederci. È uscito dal coma farmacologico, è ancora in reparto rianimazione, respira aiutato dall'ossigeno, ma il professor Antonelli mi ha assicurato che, se continua così, tra un paio di giorni potrà lasciare questo reparto". A dirlo è Rita Rusic, appena arrivata da Miami con il figlio Mario, dopo aver fatto visita all'ex marito, Vittorio Cecchi Gori, accompagnata dall'ufficio stampa Angelo Perrone.

Cecchi Gori, 75 anni, è ricoverato da ieri mattina al policlinico Gemelli in rianimazione per un problema cerebrovascolare. Vittorio Cecchi Gori è stato senatore del Partito popolare italiano per due legislature, dal 1994 al 1996, anno in cui è stato rieletto. Nel 2001 si è candidato in Sicilia per l'Ulivo ma non è stato eletto. Nel 2006 si è nuovamente candidato, nel Lazio con il Movimento per l'Autonomia, alleato con la Lega Nord, ma nemmeno in quell'occasione ha ottenuto il seggio. Nei giorni scorsi Cecchi Gori era apparso in tv, ospite di una trasmissione di Rai1, dove si era parlato addirittura di una sua possibile partecipazione alla selezione per essere nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle.