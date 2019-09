L'idea green di Brugnaro: "Venezia sia 'smoke free'"

Venezia potrebbe diventare città "smoke free". È questa la proposta sulla quale sta lavorando il sindaco Luigi Brugnaro. L'idea del primo cittadino è di iniziare a vietare il fumo nelle aree a più alta densità turistica. " Io inizierei da certe parti delicate, come Rialto e San Marco, dove anche spostarsi, per la presenza di molti turisti, è difficile - ha spiegato il sindaco -. Parla uno che ogni tanto si fuma il sigaro, ma cerco di evitare di farlo quando c’è tanta gente, anche se sono all'aperto ".

La proposta è stata lanciata da Brugnaro a margine del Forum internazionale dei sindaci. L'idea sarebbe maturata già nel corso di un viaggio del primo cittadino a Tokyo, città per lo più "smoke free". Continua così la politica green del primo cittadino che ha già deciso di mettere al bando la plastica in tutti i locali pubblici a partire dal 2021. E dopo il decalogo anti-bivacco per tutelare la città, ora spunta l'ipotesi di una Venezia senza fumo.