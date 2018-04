Liguria, bus di studenti va a fuoco in galleria sull'autostrada: tutti salvi

Si sono vissuti attimi di panico questa mattina sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia all'altezza di Vado Ligure, dove un bus carico di studenti è andato a fuoco all'interno della gallera Fornaci. Fortunatamente tutti i ragazzi sono stati prontamente messi in salvo e nessuno si è fatto male, ad esclusione dei due autisti del mezzo che hanno riportato una lieve intossicazione da fumo.

Il pullman stava viaggiando in direzione del confine francese con circa 30 studenti a bordo quando all'interno del tunnel il mezzo ha preso fuoco e ha dovuto fermarsi. Tuttavia gli studenti - provenienti dall'Istituto di istruzione superiore "B.Padovano" di Senigallia, nelle Marche - sono stati tutti tratti in salvo e portati in una palestra di Spotorno per potersi riprendere e attendere un nuovo mezzo.

I due autisti intossicati, invece, sono stati ricoverati all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno favorito l'allontamento del mezzo e quattro ambulanze. La polizia stradale ha anche proceduto a chiudere il tratto autostradale nelle due direzione per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza. Le due carreggiate sono state riaperte quindi intorno alle 13.30, con lunghe code di veicoli fermi che si sono andate smaltendo lentamente nelle ore successive.