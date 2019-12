Liguria, scatta l'allerta rossa: piogge diffuse e cedimenti franosi

In Liguria scatta l'allerta rossa per i forti rischi legati alle piogge diffuse e ai possibili cedimenti franosi che potrebbero verificarsi a causa dell'ingente quantità d'acqua caduta sul territorio a partire dalla prima settimana di novembre. Stando agli aggiornamenti fornti da Arpal, si registrano già diverse decine di millimetri di pioggia caduti in maniera debole: nello specifico 35.8 Montalto Ligure, 34.6 Ceriana, 29.8 Campo Ligure, 28.4 Urbe - Vara Sup., 26.2 Borgomaro, 23.6 Ranzo, 22.4, Prai 20.4, Colle D'oggia 20.0.

L'allerta meteo emanata prevede anche venti forti (che rinforzeranno fino a burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali) e temperature abbondantemente sopra le medie stagionali; mareggiate intense su tutte le coste per onda da Sud/Sud-Est in rotazione a Sud-Ovest. A partire da Ponente, dal tardo pomeriggio di oggi, i fenomeni dovrebbero gradualmente attenuarsi; non è da escludere però il persistere di risposte idrologiche - in particolare a Levante - fino alle prime ore di domani, sabato 21 dicembre.

La situazione

A Genova si fermeranno anche i lavori del nuovo viadotto sul Polcevera; contestualmente sono stati chiusi cimiteri, impianti sportivi, musei, biblioteche, parchi e mercati all'aperto. Sospesi anche eventi sportivi e manifestazioni: rinviata Spezia-Cremonese di Serie B; lo sciopero per la sicurezza dei lavoratori dichiarato dai sindacati interromperà le attività in porto a Genova e Savona. In via precuazionale, sulla base del "Piano Speditivo della viabilità" sottoscritto dopo la frana in località Madonna del Monte e il crollo del viadotto sulla A6, dalle ore 8.00 di questa mattina è stata chiusa l'autostrada A6 Torino-Savona tra i caselli di Savona e di Altare.

Alcuni utenti sui social hanno già postato delle foto per aggiornare la situazione. " Per adesso a Genova che è in allerta meteo rossa la situazione è tranquilla: vento in rinforzo, pioggia leggera e viabilità normale. Il fiume Cerusa nella foto ha livello molto basso, mare non preoccupante ", si legge su Twitter.

[20 12 ore 9] Per adesso a #Genova che è in #AllertaMeteoLIG rossa la situazione è tranquilla: vento in rinforzo, pioggia leggera e viabilità normale. Il fiume #Cerusa nella foto ha livello molto basso, mare non preoccupante. #meteo #genova pic.twitter.com/01MySmILeH — Farmacia Serra (@farmaciaserrage) December 20, 2019

Questa notte però si erano viste intense piogge: " Sino alle 7.59 di questa mattina a Genova l'allerta sarà gialla, poi diventerà rossa in tutta la Regione. Si attendono cumulate superiori ai 200mm in un terreno che non assorbe più! ".