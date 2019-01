L'Italia chiede 2 milioni di danni ai familiari di Riina

L'Italia chiede il "conto" ai familiari di Totò Riina.

Secondo i calcoli dello Stato, i 24 anni in carcere di del bosso della mafia sarebbero costati al nostro Paese circa due milioni di euro. E adesso, i familiari di Riina sono tenuti a pagare la somma richiesta.

Come spiega Il Corriere della Sera , " a notificare la cartella esattoriale da pagare alla moglie di Riina, Ninetta Bagarella, è stata Riscossione Sicilia, la società che riscuote i tributi nell’isola ". Per l'avvocato Luca Cianferoni, che è stato per anni il legale del capomafia, si tratta di " una boutade, ci avevano già provato quando Riina era vivo. E adesso si rifanno vivi anche con i suoi eredi... ". Queste le parole del legale ad Adnkronos.