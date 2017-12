Lite tra automobilista per un sorpasso: ​uno aggredito e pestato a sangue

Un sorpasso ad alta velocità, due automobilisti e una lite terminata con il sangue. Un brutto episodio nella provicina di Vicenza, più precisamente in località San Giuseppe.

Lo scontro

A sedare la rissa sono dovuti intervenire i carabinieri della compagnia di Bassano, che ora attendono la denuncia della vittima dell'aggressione. Secondo la prima ricostruzione, ci sarebbe stato un sorpasso a velocità eccessiva non digerito da un anziano 73enne. I due si mandano a quel paese come spesso accade quando si è al volante e qualcuno compie una manoavra azzardata.

Però questa volta tutto va come non dovrebbe andare mai. Dopo uno scambio di clacson, i due scendono dalle rispettive auto. Uno insulto, l'altro risponde. Il 73enne però ha la peggio: un pugno in pieno volto lo fa cedare e gli fa picchiare la testa a terra. Necessario l'intervento dei sanitari. L'uomo viene trasportato all’ospedale San Bassiano per controlli medici e le cure del caso, come riporta il Gazzettino.