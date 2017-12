Litiga con il fidanzato che la scarica per strada: due stranieri la stuprano

Chissà quante volte ci avrà ripensato dopo quello che è successo. Il litigio, l'abbandono, lo stupro. Sono questi gli elementi di base di una vicenda che scuote il Napoletano. Una ragazza di Acerra, infatti, sarebbe stata stuprata da due immigrati dopo essere stata lasciata per strada dal fidanzato dopo un litigio.

La notizia, riportata dai quotidiani locali Cronache di Napoli e Napoli Today, ha ancora i contorni un po' nebulosi. Il tutto sarebbe successo vicino all'asse mediano Nola-Villa Literno. La ragazza sarebbe stata in auto con il fidanzato quando, a seguito di un litigio scoppiato per chissà quale motivo, lui decide di abbandonarla in strada. Invece di arrivare entrambi alla serata con amici in programma sul litorale domitio, il giovane avrebbe lasciato sull'Asse mediano la ragazza. Una vera e propria vendetta che chissà quante volte, per scherzo, qualcuno di noi ha fatto a un amico o a una fidanzata.

Questa volta non c'è stato nulla da ridere. Perché sempre secondo i quotidiani locali a quel punto la 23enne avrebbe iniziato a camminare lungo la strada, sicuramente infuriata con il fidanzato (ora, forse, ex fidanzato). Sulla via che l'avrebbe portata a Castel Volturno, però, sarebbe stata aggredita e stuprata da due giovani immigrati. Portata all'ospedale di Caserta dopo essere sfuggita ai due aguzzini, la ragazza si è sottoposta agli accertamenti medici del caso. Anche gli investigatori attendono i risultati degli esami per capire se e come si sono svolte le vicende e aprire una indagine.