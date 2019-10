Litigano per la pizza, bambino minaccia compagna di scuola con un coltello in mensa

Avevano da poco raggiunto la mensa scolastica quando, probabilmente per motivi futili, hanno iniziato a litigare. Così, un bambino di sette anni ha preso un coltello, si è rivolto verso una compagna di scuola e glielo ha puntato alla gola. Il tutto per una discussione sulla pizza servita nel refettorio dell'istituto che entrambi frequentano. È accaduto alla Meads Primary Schoool di Bedfordhire, a circa un'ora da Londra, nel Regno Unito.

Il gesto

Secondo quanto riportato da Leggo, la bambina avrebbe detto al ragazzino di non mangiare la fetta di pizza che era caduta dal suo piatto. Lui non avrebbe ascoltato la raccomandazione della compagna finendo il trancio e lei, a quel punto, lo avrebbe rimproverato. Così il ragazzino, dal posto in cui era seduto, si è alzato, avrebbe afferrato un coltello da burro e glielo avrebbe puntato addosso urlando: " Lo faccio! Lo faccio! ".

L'indignazione della madre