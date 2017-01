Toscana, nuovo caso di meningite: grave un 54enne

È ricoverato a Livorno, nel reparto di malattie infettive dell'ospedale cittadino, un uomo di 54 anni colpito da meningite da meningococco C. Le sue condizioni, si legge in una nota, "sono serie e la prognosi è riservata".

"Il paziente - spiega una nota della Asl - si è presentato al pronto soccorso e da qui sono partiti gli accertamenti che hanno portato alla definizione della diagnosi. Le verifiche effettuate da parte del dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, in collaborazione con i parenti dell'uomo, hanno portato ad individuare esclusivamente nella cerchia dei familiari l'opportunità di eseguire la profilassi antibiotica che, lo ricordiamo, è prevista solo in caso di contatti ravvicinati e prolungati".

In Abruzzo, invece, risultano "in lieve peggioramento, sul piano neurologico, le condizioni dell'uomo di 84 anni, ricoverato in rianimazione all’ospedale di Sulmona dal 28 dicembre scorso, in seguito a una meningite da pneumococco, non contagiosa per le persone. Sul piano complessivo le condizioni restano quindi sempre molto critiche, con prognosi riservata, soprattutto in ragione del quadro clinico generale".