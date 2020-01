Trovata morta in sacco a pelo, arrestata la nuora brasiliana

Svolta nelle indagini per l’omicidio di Maria Simonetta Gaggioli, la donna di 76 anni trovata morta lo scorso 3 agosto dentro un sacco a pelo in un fosso lungo la Vecchia Aurelia nella zona di Riotorto, tra Venturina e Piombino, in provincia di Livorno.

I carabinieri, su disposizione del gip del Tribunale di Livorno, hanno arrestato Adriana Pereira Gomes, una brasiliana di 32 anni nuora della vittima. Secondo i militari, la sudamericana avrebbe uccisa l’anziana con un cocktail di farmaci. La brasiliana era già indagata assieme al figlio di Simonetta Gaggioli, Filippo Andreani, 47enne disoccupato, cone le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

I tre vivevano nella stessa casa di Riotorto ma la convivenza era difficile a causa di liti frequenti per motivi economici. La coppia, infatti, chiedeva alla pensionata sempre più spesso soldi per soddisfare la dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti..

Simonetta Gaggioli, ex funzionaria della Regione Toscana, è stata trovata senza vita in un sacco di plastica abbandonato in un fossato della vecchia via Aurelia a Riotorto, nel comune di Piombino. Dato l'avanzato stato di decomposizione in cui è stato rinvenuto il cadavere, i parenti hanno identificato il corpo della donna da alcuni oggetti, tra i quali in particolare un orologio che l'anziana portava con sé.

Dall’autopsia era emerso che la donna era morta avvelenata, probabilmente a seguito dell'assunzione di una dose massiccia di un farmaco o di un'altra sostanza tossica. Gli stessi esami, invece, avevano escluso violenze fisiche.

Fin da subito la Procura di Livorno si è concentrata sul ruolo del figlio della vittima e della moglie. Entrambi, nei giorni successivi al ritrovamento del cadavere, erano stati interrogati a lungo dagli investigatori. La loro auto, inoltre, era stata sequestrata per effettuare accertamenti. Era stato proprio il figlio 47enne a denunciare la scomparsa della madre. L’uomo, però, aveva dichiarato di non essersi preoccupato, almeno inizialmente, in quanto era già capitato che la mamma si assentasse alcuni giorni per fare visita a familiari e amici.