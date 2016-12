L'omaggio di Vogue a Franca Sozzani

La notizia della scomparsa di Franca Sozzani, all'età di 66 anni ha sconvolto l'editoria e il mondo della modo. La storica direttrice di Vogue Italia era malata da tempo.

Un cuore rosso per Franca

La giornalista nata a Mantova nel 1950, era considerata un punto di riferimento nel settore della moda. Una laurea in Lettere l'ha portata a scrivere partendo da "Vogue Bambini", per poi iniziare una lunga carriera che l'ha portata nel 1988 ad assumere la carica di direttore di Vogue Italia. Proprio sul sito web del magazine è apparso un un cuore rosso con la scritta "Franca". Una lunga serie di foto ripercorre la carriera della signora italiana della moda.