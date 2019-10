Luca forse aggredito con una spranga prima di morire. E ora al vaglio degli inquirenti ci sono 5 cellulari

Prima di esplodere il colpo mortale dal revolver calibro 38, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due giovani finiti in carcere per l’omicidio di Luca Sacchi, potrebbero aver aggredito il 24enne personal trainer con una mazza da baseball.

A confermarlo sarebbero le ecchimosi rinvenute durante l’esame autoptico sulle braccia del giovane sportivo. Luca avrebbe tentato di difendersi dall’assalto mettendo le braccia davanti al volto nei minuti precedenti all’esecuzione davanti al pub John Cabot di via Bartoloni, nel quartiere Appio Latino. Così gli esperti spiegano quei lividi, compatibili con dei colpi sferrati con una spranga.

Ieri il papà di Luca, Alfonso Sacchi, davanti a decine di giornalisti ha escluso che suo figlio potesse essere coinvolto in giri di droga. “Il dato certo è che l’esame tossicologico è negativo, la famiglia Sacchi con la droga non c’entra nulla, e appena sarà possibile ci costituiremo parte civile”, hanno detto durante la stessa conferenza stampa i legali della famiglia, Paolo Salice e Armida Decina. Molti però sono i punti ancora oscuri, dalle ricostruzioni dei testimoni e delle persone coinvolte a vario titolo nella vicenda, fino al ruolo di Anastasiya, la fidanzata di Luca. “Di sicuro c’è qualcuno in questa storia che sta mentendo”, hanno ammesso ieri gli avvocati.

A chiarire chi potrebbero essere i tabulati telefonici dei cinque cellulari sequestati dagli inquirenti, che ora sono sotto la lente d’ingrandimento dei carabinieri del Nucleo Investigativo e del pm di Roma, Nadia Plastina. Da accertare ci sono i contatti pregressi e successivi all'aggressione intercorsi tra Giovanni Princi, amico della vittima, e i due pusher, oltre alla presenza eventuale del numero di telefono di Anastasia. È sul ruolo della ragazza che si concentrano diverse ombre. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, come quella del Messaggero, potrebbe avere avuto il ruolo di “cassiera” in una possibile compravendita di droga, forse marijuana, tra i ragazzi dell’Appio Latino e i pusher di Casal Monastero, non cani sciolti, ma probabilmente emissari di una organizzazione criminale più importante che gestisce le piazze di spaccio, forse quella di Tor Bella Monaca.

“Per ora Anastasiya è parte offesa stando all’ordinanza del gip”, hanno chiarito ieri gli avvocati della famiglia Sacchi. Certo, se la babysitter ucraina avesse avuto un ruolo attivo nella vicenda, “al dolore dei genitori di Luca, che la consideravano come una figlia, se ne aggiungerebbe altro”. La ragazza, però, potrebbe essere risentita dal pm già la prossima settimana, assieme agli altri testimoni dell'omicidio.

Intanto, con la conclusione dell’autopsia la procura di Roma ha dato il via libera ai funerali della vittima, disponendo il nulla osta alla restituzione della salma.