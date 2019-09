Luca, l'astrofisico che spiega la fisica coi film di fantascienza

Usare i film di fantascienza per spiegare tematiche scientifiche. È l'idea dell'astrofisico Luca Perri, ricercatore all'Università degli Studi dell'Insubria e all'Osservatorio Inaf di Brera, che ha trovato il modo per divulgare conoscienze scientifiche al grande pubblico.

E così, l'astrofisico riesce a spiegare in modo divertente e semplice, concetti in realtà complessi e incomprensibili ai più. "Agli occhi di un fisico - ha spiegato al Corriere della Sera- i film di fantascienza hanno sempre qualche errore, ovviamente ". E, infatti, Gravity, dal punto di vista scientifico è considerato " agghiacciante ", mentre invece Interstellar è giudicato interessante, tanto che Perri ci ha costruito un'intera conferenza-spettaccolo, durante la quale ha spiegato agli spettatori alcuni concetti della fisica.

La pellicola del 2014, infatti, ha potuto attingere alle conoscenze di Kip Thorne, fisico statunitense che venne insignito, nel 2017, del Premio Nobel, per la scoperta delle onde gravitazionali. "Interstellar ha degli errori di fisica ma sono voluti: delle licenze poetiche senza le quali la trama non avrebbe potuto proseguire - spiega Perri- Però ha al suo interno della fisica molto avanzata, della relatività generale e delle speculazioni su ciò che non conosciamo e che vorremmo scoprire, ad esempio cosa c’è dentro un buco nero e cosa avviene se mi avvicino ad un buco nero" .