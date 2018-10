Lucano fa la predica da Fazio: "Pure i nazisti seguivano leggi"

La tanto discussa e contestata intervista a Domenico Lucano, ex sindaco di Riace, per mano di Fabio Fazio è arrivata.

Il giornalista, prima di far entrare l'ex sindaco accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a Che tempo che fa, si è preparato una bella (e buona) premessa. E sottolineiamo che da adesso fino alla fine, il conduttore preciserà ogni volta che interagirà con Lucano che è "il sindaco di Riace momentaneamente sospeso". Momentaneamente sospeso.

Parte la premessa. "Sono 16 anni che va in onda questo programma - dice Fabio Fazio -. La trasmissione ha il compito di raccontare il nostro Paese e penso che sia doveroso ospitare tutti. La televisione, in particolare quella pubblica non può escludere, deve includere, poi ognuno si farà la sua opinione. Abbiamo più volte invitato i rappresentanti del governo, qualora decidessero di venire saranno i benvenuti".

Pubblicità e in studio entra Mimmo Lucano. Si siede e inizia l'intervista buonista. "Dove ha dormito in questi giorni?", chiede il conduttore. "Ho dormito fuori dal comune di Riace nella mia auto - replica l'ex sindaco -. Sono fiducioso che il mio allontamento da Riace duri poco". E qui inizia il racconto di "come tutto questo è iniziato" perché "il modello Riace è conosciuto in tutto il mondo".

Lucano inizia a spiegare che "il mio interese era quello di riscattare il mio territorio. L'immigrazione rimane l'unica alternativa per il futuro. Io ero convinto che l'amministrazione comunale dovesse occuparsi di questo aspetto. Nel '98 è arrivato il vascello sulla spiaggia di Riace con 200 profughi, erano curdi e da lì è nata l'idea. L'arrivo delle persone nelle aree interne, spopolate è la soluzione per ricostruire la società. Credo che nessun essere umano può rimanere indifferente quando qualcuno chiede di essere aiutato".

Per Lucano, quindi, i migranti sono il modo migliore per ripopolare le terre spopolate. Gli italiani nel Sud Italia non ci sono più? Bene ci mettiamo - secondo Mimmo - gli immigrati. Ma il caro Lucano, non ha solo accolto i migranti a Riace, è finito nei casini per il modo con il quale utilizzava i fondi statali. E quindi è normale chiedergli perché lo ha fatto. Ovviamente la domanda di Fazio è più blanda e generalista: "È possibile fare accoglienza senza trasgredire le leggi? Abbiamo capito che è dificile dalle sue parole".

E qui il caro Lucano cade un po' e si mette in difficoltà da solo: "Quando si vede qualcuno che muore è impossibile rimanere indifferenti, non si può stare fermi perché 'lo dice la legge'. Anche le leggi naziste erano la legalità ma è stato un dramma per l'umanità. È un luogo comune che noi siamo trasgressori. I clandestini sono tutti rifguiati, nessuno è fuori legge".