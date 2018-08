L'ultimo attacco della Morani: ​"La Diciotti aspetta e Salvini è in ferie"

Alessia Morani sembra aver messo nel mirino Matteo Salvini. Sulla sua pagina Facebook non passa (quasi) giorno senza un affondo, un commento, una fotografia contro il leader della Lega.

A inizio agosto la parlamentare del Pd postò lo scatto del ministro sorridente vicino ad un fritto di pesce, accusandolo di divertirsi mentre a Bologna era esploso il tir carico di liquido infiammabile in tangenziale e a Foggia erano morte decine di braccianti. Peccato che l’orario del post di Salvini fosse precedente ad entrambe le disgrazie e la Morani rimediò una figuraccia.

La piddina è però tornata all’attacco. Genova, funale di stato per le vittime del ponte Morandi. Una ragazza chiede a Salvini un selfie e il ministro – composto – non rifiuta. È solo un attimo, ma sufficiente per spingere la Morani a chiedersi se “esiste ancora un confine tra rispetto e propaganda” e "fino a che punto ci si può autocelebrare".

Altro giro, altra corsa. Poche ore dopo la Morani ha criticato anche la “feste” che – dice – Salvini avrebbe fatto in Sicilia “ la sera del crollo del ponte #Morandi con le persone sotto le macerie”. “Come definireste la sua faccia? Avete un paragone abbastanza calzante?”, scrive su Facebook la parlamentare Pd.

Bene. Oggi la Morani è tornata all’attacco. “Mentre 150 persone ed i marinai della Diciotti aspettano che Salvini decida se tenerli ancora in ostaggio in condizioni disumane o se farli scendere dalla nave - scrive su Fb pubblicando uno scatto del ministro in vacanza - lui è beatamente in ferie a Pinzolo".