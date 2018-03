L'università islamica ci riprova e punta all'ex edificio Bialetti

"L'università islamica" ora mira all'ex stabilimento storico della Bialetti a Omegna.

Lo racconta La Stampa, secondo cui l'ateneo presieduto da Giampiero Khaled Paladini - che doveva aprire a Lecce, ma di fatto mai decollata - vuole lanciare due nuovi corsi: uno online sulla teologia coranica e un master di finanza internazionale e musulmana con sede proprio l'edificio dove si fabbricavano le caffettiere più famose d'Italia (e non solo).

" Ci stiamo muovendo su più direzioni in attesa che dal ministero dell’Istruzione arrivi il riconoscimento a centro universitario a tutti gli effetti" , dice Paladini al quotidiano torinese, " A suo tempo avevamo presentato domanda a Roma, ma ci era stato detto che era irricevibile in quanto tutto era bloccato e di riprovare quest’anno. Cosa che faremo quando ci sarà il nuovo governo. Il corso di laurea in teologia si intitolerà Le due vie dell’Islam e si terrà in collaborazione con il Karimia institute .