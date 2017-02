Luttwak e la profezia sull'Europa: "Cosa accadrà tra due anni"

Edward Luttwak ha le idee chiare sul futuro degli Stati Uniti, dell'Europa e dell'Italia. in un'intervista a ilsussidiario.net ripresa da Italia Oggi spiega il fenomeno Trump: "Trump non ha fatto campagna elettorale dicendo che sarebbe stato gentile. Quello che ha detto è che vuole rifare l'America ed è quello che sta facendo". E ancora: "Donald Trump - continua Luttwak - è stato nominato ed eletto sulla base di un programma specifico, che consiste di 29 punti. Li sta eseguendo in sequenza. A differenza dei politici che normalmente vanno a Washington e dimenticano quanto promesso in campagna elettorale, lui fa quello che ha promesso. Ad esempio - sottolinea - l'altro giorno ha richiamato i responsabili delle aziende farmaceutiche ad abbassare i prezzi delle medicine che in America e in Canada sono il doppio rispetto all'Europa. Ma di questo non scrive nessuno".

Poi sposta il mirino sull'Europa e fa una previsione: "Tra due anni Trump vincerà anche in Europa". Poi spiega: "Il suo modello dovrebbe essere preso da esempio. Pensi all'Italia: negli anni '60 era un paese molto più povero eppure si costruivano le autostrade. Oggi non si fa più neanche manutenzione. Trump ci sta facendo vedere Grillo. Se al comune di Roma avessero vinto i trumpisti, dopo tre giorni si sarebbero risolte un sacco di cose - riprende -. Ha vinto Grillo e non si sta facendo nulla. Grillo chiacchiera, Trump agisce, ecco la differenza".