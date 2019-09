Il M5S insulta l'ex alleato: "Lega e suoi eurodeputati come la peste"

C'eravamo tanto amati, ma forse nemmeno troppo. La fine del patto di governo tra Lega e M5S ha portato a galla tutte le divisioni interne al Cinque Stelle e fatto alzare la voce a chi ha sempre visto con diffidenza l'alleanza gialloverde.

Tra questi ci sono gli eurodeputati grillini. Che a livello Ue il patto tra Di Maio e Salvini scricchiolasse da tempo non è certo una novità. Anzi. A dimostrarlo ci sono il voto del M5S per Ursula Von Der Leyen e l'elezione di David Sassoli alla guida del Parlamento europeo. Ora, dopo la rottura agostana, i grillini europeisti lanciano bordate contro l'ex alleato e benedicono il matrimonio con il Pd (sia al governo e - chissà - anche in Ue).

In una intervista al Messaggero, il capo della delegazione Ue del Movimento, Ignazio Corrao, ha messo i punti sulle "i". " Credo che peggio dell'alleanza con la Lega non ci possa essere niente - attacca - Adesso spetterà a noi, far fare al Pd cose di sinistra, battaglie che hanno abbandonato, a partire dall' ambiente, che ha sempre sottovalutato ". Il gruppo di europarlamentari è quindi compatto (e positivo) in favore del nuovo governo col Partito Democratico: " Proprio perché conosciamo molto bene la Lega e come lavora. Io l'ho visto nella passata legislatura e lo sto registrando anche adesso. Sono come la peste, infatti non li vuole nessuno. E sono isolati ".

Le parole riservate a Salvini e al Carroccio sono durissime. " Noi lo abbiamo visto in Europa - dice Corrao - La Lega e il suo gruppo di europarlamentari sono come la peste. Il Carroccio è famoso per non lavorare e, anche per questo motivo, è allontanato da tutti. Lo dimostrano gli ultimi assetti che si sono andati a costituire" .

Immediata è arrivata la risposta leghista: "Sorprende il livore dell’europarlamentare Ignazio Corrao, capo delegazione M5S a Strasburgo, nei confronti della Lega, definita in un’intervista al quotidiano Il Messaggero simile alla peste, famosa per non lavorare e isolata - afferma l’europarlamentare della Lega, Luisa Regimenti - Corrao archivia l’alleanza tra i due partiti con parole ostili, che lasciano intendere come la spaccatura che in Italia ha portato alla crisi di Governo abbia radici europee". E aggiunge: "Il nascente accordo dei Cinquestelle con il Pd è uno schiaffo agli italiani, che hanno seguito con sdegno le vicende europee, con l’elezione di Ursula Von der Leyen e David Sassoli, con la Lega messa in un angolo. E’ il filo rosso delle poltrone e del potere, che accomuna davvero M5S e Pd".