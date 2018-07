Magrebino scippa anziana: viene inseguito dai cittadini e arrestato dai carabinieri

Un magrebino, con precedenti penali, ha borseggiato un’anziana sul lungomare di Porto Recanati, prima di venire inseguito dai passanti ed essere infine arrestato dai carabinieri.

L’episodio, come rende noto Picchio News, è avvenuto attorno alle 15 di lunedì nel comune marchigiano e nei pressi della zona della lega navale, dove un testimone ha chiamato subito i soccorsi dopo aver visto lo scippo ai danni della signora, in compagnia della figlia.

Ma il furto è stato notato anche da alcuni cittadini, che con coraggio e spiccato senso civico, si sono messi all’inseguimento del ladro già noto alle forze dell'ordine, che ha provato a far perdere le sue tracce entrando a gambe levate nel canneto della vicina pineta. Sfortuna per lui, e fortuna per la giustizia e la malcapitata signora, due pattuglie dei comandi di Porto Recanati e Porto Piacenza lo hanno individuato e fermato, per poi condurlo in caserma.