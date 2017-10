"Mai cedere la sovranità". Il giudice striglia Boldrini

Non ci sarà nessun processo per "attentato alla Costituzione" ai danni di Laura Boldrini. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Cassino dopo l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dall'imprenditore Niki Dragonetti che aveva denunciato il Presidente della Camera. Ma nelle motivazioni della sentenza il giudice lancia un piccolo monito alla Boldrini.

Come ricorderete, l'imprenditore aveva denunciato la Boldrini per alcune sue dichiarazioni sulla cessione di sovranità che la Presidente ha più volte caldeggiato. Il Procuratore Capo Luciano d' Emmanuele aveva assegnato l'indagine al sostituto procuratore Arianna Armanini, la quale in vbreve tempo aveva richiesto l'archiviazione. Da lì l'opposizione di Drogenni, esponente dei Popolari per l'Italia, aiutato dall'avvocato Marco Mori. Ieri è infine arrivata la decisione del Gip di accettare l'archiviazione (incompentenza territoriale), ma non senza colpi di scena.