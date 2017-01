Le mail prima del disastro: tutte le richieste ignorate

Proseguono le indagini della procura di Pescara sulla tragedia di Rigopiano. È stato accertato che la turbina finita nel mirino degli investigatori era rotta dal 6 gennaio scorso. Il mezzo in realtà è un Unimog. Oggi i pm titolari dell’inchiesta, il procuratore aggiunto Cristina Tedeschini e il sostituto Andrea Papalia, scortati dai carabinieri che si occupano delle indagini, hanno fatto un sopralluogo tecnico sul posto della tragedia. Sono state fatte foto e filmati. Al vaglio della procura anche se lo sfruttamento boschivo della zona possa aver inciso sulla potenza della valanga. Sempre oggi, i carabinieri forestale hanno ascoltato quattro persone in qualità di persone informate sui fatti. In particolare, l’audizione ha riguardato il Piano neve della Provincia di Pescara, che ieri è stato acquisito dai carabinieri forestale.



Acquisiti ieri anche i bollettini Meteomont - servizio nazionale di prevenzione neve e valanghe - trasmessi alla prefettura che indicava livello 4 su una scala di 5 nella zona del Gran Sasso. Al momento non ci sono indagati e le ipotesi di reato sono omicidio plurimo colposo e disastro colposo. E in questo quadro emergono alcune mail inviate e ricevute dall'hotel prima del disastro: alle 11 la direzione dell'albergo ha inviato un'email con posta certificata alla provincia di Pescara con la quale ha chiesto di liberare la strada, segnalando poi che il gasolio del generatore si stava esaurendo. Ma lo spazzaneve tanto atteso non è mai arrivato a Rigopiano. Un'altra email quel giorno è partita dalla sede della provincia. Subito dopo il terremoto delle 10.25, Antonio Di Marco, presidente della provincia di Pescara, ha scritto a Palazzo Chigi per mettere a disposizione una turbina. Una richiesta partita alle 13.30. Bisognerà attendere ancora qualche ora prima che la macchina dei soccorsi si metta in moto...