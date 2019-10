Mal di testa e quel rossore al ginocchio: "Avevo la malattia di Lyme e nessun medico mi ha dato ascolto"

Si è accorta di avere una bolla rossa sul ginocchio, accompagnata dal mal di testa e si è preoccupata di avere un grave problema di salute. E in effetti, qualcosa c'era. La chiazza che aveva notato, a poco a poco era diventata dolorosa e aveva cambiato colore, diventando blu. Poi un'alopecia e due bolle, che poco dopo hanno formato due piccole ulcere. Poi altri dolori alla testa di crescente intensità, bolle erpetiche con pus e forti pruriti nella parte bassa della schiena. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la donna temeva di avere la malattia di Lyme e in effetti aveva ragione. La sua preoccupazione, però, sarebbe rimasta inascoltata, fino alla diagnosi, che confermava un'importante fibromialgia.

È stato un calvario lungo dieci anni, quello di una donna di Pesaro, la quale ha avuto tante diagnosi diverse prima di arrivare a quella giusta e a capire che ciò che le stava capitando era una forma grave che necessitava di una cura. La donna, nel tempo, ha annotato tutto in una sorta di diario personale, che le è servito a monitorare il decorso della malattia.