Maltempo: un morto a Torino, grandine a Milano, esonda il Seveso

Una violenta ondata di maltempo ha sorpreso per intensità tutto il Nord Italia. Nel Torinese è stato ritrovato il corpo senza vita del 65enne disperso da venerdì pomeriggio, vittima delle forti precipitazioni che hanno colpito il Piemonte. L'anziano era uscito di casa per cercare gli occhiali, persi il giorno prima andando a funghi.

Frana in Valtellina: 150 sfollati

In Vatellina, nel comune di Delebio, provincia di Sondrio sono state sfollate circa 150 persone a causa di una frana di Canargo a circa 900 metri in Val Lesina, provocata dal maltempo. Sono intervenuti già in questi giorni la Protezione civile, i vigili del fuoco insieme alle forze dell'ordine, pronti a evacuare anche decine di cittadini ad Andalo in provincia di Trento.

Pioggia e grandine a Milano: esonda il Seveso

A Milano un nubifragio con forti grandinate si è abbattuto sulla città e sull'hinterland allagando le strade e provocando la temporanea esondazione del Seveso, rientrata nell'arco di mezzora: chiuse diverse strade in tutta la città, disagi per la circolazione. Continua il monitoraggio da parte del Comune sul corso d'acqua in previsione di altre piene causate dai temporali che stanno proseguendo a nord del capoluogo lombardo. Resta alta l'allerta anche sul livello del Lambro. Sempre a Milano una donna ha rischiato la vita per essere rimasta bloccata con l'auto in un sottopassaggio allagato dal quale è riuscita a scappare prima di essere totalmente sommersa.