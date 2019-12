Maltempo, scuole chiuse a Roma e allerta neve a Milano

L'Italia si prepara ad un fine settimana all'insegna del maltempo. Una perturbazione proveniente dall'Atlantico si prepara a mettere in ginocchio lo Stivale con pioggia, nevicate e venti di burrasca.

Per la giornata di domani la protezione civile ha diramato un'allerta meteo su tutto il Lazio. Nella regione, a partire dalla tarda mattinata di domani, venerdì 13 dicembre, si prevedono venti di burrasca, o burrasca forte con raffiche di tempesta e rovesci di forte intensità. La pioggia battente potrebbe durare per tutto il fine settimana anche a Roma.

Per la giornata di domani il Campidoglio ha predisposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Per motivi precauzionali, inoltre, verrà interdetto anche l'accesso a parchi, ville storiche e cimiteri. Il Centro operativo comunale (Coc), inoltre, è stato attivato dalla serata di giovedì per monitorare i fenomeni atmosferici e coordinare, se necessario, gli interventi a sostegno dei romani per evitare disagi. A preoccupare il Campidoglio sono i possibili allagamenti.

Ma le piogge non sferzeranno soltanto la Capitale. Ad essere colpito dalla perturbazione atlantica sarà tutto il versante tirrenico che porterà la tempesta sulla penisola e sulle isole maggiori. Tra le regioni che saranno interessate dai fenomeni ci sono anche Umbria, Marche, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria, Sicilia e Sardegna.

In particolare, sulle coste si prevedono intense mareggiate con venti che potranno raggiungere anche i 100 chilometri orari. Anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti nella giornata di domani. Una tregua nella città partenopea è prevista per la giornata ma un nuovo peggioramento è atteso per domenica.

Non va meglio al nord dove è prevista neve anche in pianura in Lombardia, Emilia, Veneto e Piemonte a partire dalla mattinata di domani, mentre i fiocchi sono attesi copiosi su Alpi e Prealpi. Anche Milano potrebbe svegliarsi sotto una coltre bianca. È allerta, infatti, anche nel capoluogo lombardo dove il sindaco, Giuseppe Sala, ha convocato il centro operativo comunale e ha invitato la popolazione a prediligere i mezzi pubblici per gli spostamenti. "Amsa con i mezzi spargisale e Atm sono preallertate e pronte ad attivarsi per prevenire problemi di viabilità su strade, direttrici dei mezzi pubblici e fermate delle metropolitane", si legge nel comunicato del comune.

L’appello ai negozianti e agli amministratori di condominio è di spargere sale sui marciapiedi in caso di neve o gelate. Ad essere messi in allerta sono stati anche "gli uffici pubblici e le scuole dell'infanzia ed elementari". "Il Coc – comunicano dal comune - effettuerà un aggiornamento sulle condizioni meteo per coordinare gli interventi necessari".