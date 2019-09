Malviventi dell'est usano bambino per rapinare automobilista

Un uomo di 40 anni è stato malmenato e rapinato nel Vicentino da due malviventi dell'est che hanno usato un bambino come esca per avvicinarlo.

I fatti risalgano a ieri, in zona Vivai Dalle Rive, a Zugliano, località collinare in provincia di Vicenza. Stando a quanto si apprende da Il Giornale di Vicenza , il quarantenne, residente a Calvene, ha notato dall'abitacolo della propria auto un ragazzino solitario sul ciglio della strada. Il bambino, approssimativamente sui 10 anni, avrebbe simulato una espressione di sofferenza tale che il passante si sarebbe fermato per soccorrerlo. A quel punto, due uomini dell'est sarebbero sbucati alle sue spalle implorando l'automobilista ad accompagnarli nel vicino ospedale. Ma, una volta saliti a bordo della vettura, hanno rivelato le loro reali intenzioni, tutt'altro che benevoli.

Mentre si dirigevano verso il pronto soccorso, i malviventi hanno intimato all'ignara vittima di accostare per estorgliergli del danaro. Il quarantenne avrebbe detto loro di non avere contanti con sé e, a quel punto, i manigoldi sono andati su tutte le furie. Così, lo hanno malmenato e percosso duramente. Accertata l'impossibilità di fare bottino, i tre si sono dileguati a gambe levate tra i campi.

Ferito al volto e al corpo, il quarantenne ha allarmato i carabinieri. Giunti in loco, i militari hanno preso nota della testimonianza ed avviato in immediato le ricerche. L’automobilista è stato trasportato in ospedale dove gli sono state riscontrate ferite guaribili in una ventina di giorni. In zona, sono relativamente frequenti le "truffe dello specchietto", dove la presunta vittima finge di essere stata colpita per chiedere risarcimento. Ma è la prima volta che si verifica un episodio del genere.