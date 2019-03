La mamma del bimbo investito: ​"Il camionista lo faccio a pezzi"

Non ha parole per descrivere il suo dolore. Lascia spazio solo alla rabbia. Raiza Terziu è la mamma del bimbo di 14 mesi che è stato investito da un camion qualche giorno fa nel Vicentino. Alla guida c'era un camionista ubriaco che stava fuggendo da un posto di blocco per evitare l'alcol test. Il piccolo è stato urtato in pieno mentre si trovava a nel passeggino. Ricoverato in gravi condizioni ha subito l'amputazione dei una gamba. Ora la mamma attacca quell'autista che ha rovinato una famiglia: "O la legge lo tiene dentro o lo faccio a pezzi, come lui ha spezzato la gamba di Thiago. Rimpiangerà il giorno in cui è venuto al mondo", afferma al Corriere.

Poi parla del silenzio di questi giorni. Nessuno della famiglia dell'autista ha provato a contattarla: "No, nessuno ci ha cercato. Cosa vuoi che gliene freghi? Per loro è importante tirar fuori dal carcere quanto prima questo delinquente. Un bambino di quattordici mesi che viene fatto volare via in quel modo... Una cosa la voglio dire…". Poi ancora rabbia e va all'attacco del camionista: "Me ne assumo la responsabilità. Lui (l’investitore, ndr) ha avuto la faccia tosta di venire vicino a me, e voleva vedere il bambino… Persone come lui devono bere il veleno, non che si beve per poi guidare". Infine parla del piccolo: "hiago, si chiama Thiago, con l’acca. É nato il 17 dicembre del 2017. Era prematuro. É già stato in ospedale tanto tempo. Non si meritava questo…".