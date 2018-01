La mamma del modello di H&M: "Chiamata 'scimmia' da chi lo ha difeso"

Non si placano le polemiche sulla pubblicità della catena di abbigliamento a basso costo H&M. A intervenire ora sul caso è Terry Mango, mamma di Liam, il piccolo modello di colore che indossa la felpa con la scritta "Coolest monkey in the jungle", "La scimmia più cool della giungla", costata al colosso dell'abbigliamento l'accusa di razzismo.

Dopo le scuse dell'azienda, la donna aveva invitato a superare la questione, definendola "inutile" e sottolineando che la felpa era solo uno delle decine di capi indossati dal bambino. Terry Mango, a difesa della H&M, ha accusato tutti coloro che si erano scagliati contro la griffe: "Siete ipocriti" .

Ma in molti hanno espresso dubbi sulla mancata presa di distanza della donna. La stessa madre è stata così ricoperta di insulti, compreso "scimmia", dalle stesse persone che avevano criticato l’azienda. "Come puoi combattere il razzismo se fai osservazioni razziste? Non puoi provare a difendere mio figlio e usare le stesse parole per descrivermi" .

Le scuse dell'azienda