Mamma scomparsa da Palermo parla a "Chi l'ha visto": "Sono fuggita da mio marito, che controllava tutto"

Aveva fatto perdere ogni traccia di sé e i familiari, preoccupati che le fosse successo qualcosa, avevano fatto appello alla trasmissione di Raitre che si occupa di cercare le persone scomparse. A "Chi l'ha visto", infatti, il programma condotto ogni mercoledì sera da Federica Sciarelli, i parenti di Claudia Stabile avevano diffuso la sua foto raccontando che cosa fosse accaduto: la donna, dopo un'ultima telefonata al marito, aveva fatto perdere le sue tracce e aveva lasciato Campofiorito, in provincia di Palermo. Qualche giorno dopo, tramite l'avvocato della famiglia, era arrivata la notizia che stava bene e che non sarebbe voluta tornare. E in queste ore, secondo quanto riportato da Huffington Post, la donna, che ha rilasciato un'intervista al programma televisivo, ha dichiarato di essersene andata dal marito, ma di amare i suoi figli: " Voglio combattere per loro ".

"In aeroporto già mi sentivo libera"

A convincerla a farsi viva, qualche settimana fa, erano stati i disegni della sua bambina, che portavano la scritta " Mamma torna a casa ". Di fronte alle immagini della piccola, la donna aveva preso la decisione di contattare il suo avvocato e in queste ultime ore ha motivato la scelta di andarsene in un'intervista rilasciata al programma. La donna, dalla Germania, luogo in cui ha trovato rifugio, ha dichiarato: "Q uando sono arrivata all'aeroporto già mi sentivo libera ".

Il pensiero rivolto ai figli

Il primo pensiero di Stabile è andato, però, ai suoi figli: " Non li ho portati con me per quello che è successo tre anni fa ". Nel 2016, infatti, in occasione del suo primo allontanamento, al suo ritorno in Italia la donna era stata accolta dalla polizia ed era stata accusata di sottrazione di minore. Nell'intervista, Stabile ha spiegato di voler combattere per i suoi bambini, per dare loro " la possibilità di scegliere con chi stare e dove si sentono più protetti ", convinta che meritino di più di una vita nella cittadina siciliana di Campofiorito.

I desideri della donna

In quella circostanza, la donna alle forze dell'ordine aveva raccontato della gelosia del marito e dei rimproveri che lui le rivolgeva per questioni legate alla gestione della casa. In questo momento, invece, la donna sarebbe alla ricerca di un lavoro stabile, per contribuire alla crescita dei suoi figli, e ha intenzione di avviare le pratiche di separazione dal padre dei suoi bambini.

"Mio marito? Controllava ogni cosa"