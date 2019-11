Mamma scomparsa da Palermo scrive all'avvocato: "Sta bene, è viva ma non vuole tornare"

Aveva chiamato un'ultima volta il marito, aveva detto di allontanarsi per fare delle compere e poi era sparita nel nulla. Claudia Stabile aveva lasciato casa lo scorso 8 ottobre così e poco prima di andarsene dalla sua abitazione di Campofiorito (Palermo=, alle 9.15, aveva telefonato al coniuge: " Visto che è il tuo compleanno, sto andando a Corleone (Palermo, ndr) per comprare il necessario per prepararti una torta ". Da quel giorno, la donna non è mai più tornata e il marito ha cominciato a cercarla dappertutto. Ma è di poche ore fa la notizia del suo ritrovamento.

La mail arrivata all'avvocato

La donna 35enne, madre di tre bambini, infatti sarebbe viva e si troverebbe in buone condizioni di salute. A comunicare la notizia all'Adnkronos, l'avvocato Antonio Di Lorenzo, legale della famiglia di Claudia Stabile: " Ho ricevuto una mail, che sembra autentica, dalla mamma di Campofiorito scomparsa lo scorso 8 ottobre, ma mi ha detto che non intende tornare a casa ". Di Lorenzo ha fatto sapere di aver passato il materiale al commissariato: " Il contenuto della mail mi fa capire che è autentico. Il dato importante è che è viva, ma che non vuole tornare ". Secondo quanto riportato dal legale, che nonostante ritenga valido il contenuto del testo non può garantirne l'autenticità, nel messaggio la donna avrebbe scritto di non voler " commettere l'errore commesso anni fa ". Stabile è imputata in un processo che si sta celebrando al tribunale di Termini Imerese per sottrazione di minore. A denunciarla era stato il marito, Piero Bono, perché nel 2016 aveva abbandonato il tetto coniugale, portando con sé uno dei figli in Germania. In quella circostanza, la 35enne, appena atterrata all'aeroporto siciliano "Falcone e Borsellino" era stata bloccata dalla polizia.

La reazione di "Chi l'ha visto?"

La scomparsa improvvisa della donna era stata denunciata anche nel programma televisivo "Chi l'ha visto?", in onda tutti i mercoledì sera su Raitre. Il contenitore dedicato alla cronaca nera, condotto da Federica Sciarelli, su Twitter ha commentato l'ultimo sviluppo del caso, proprio con una clip della giornalista: " Una bellissima notizia: sta bene la mamma scomparsa un mese fa da Campofiorito. Ha contattato il suo avvocato dopo aver visto il disegno che la figlia ha mostrato ieri in trasmissione ".