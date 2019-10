"Esco per fare la spesa". Ma non torna più: scomparsa mamma di tre bimbi

È scomparsa nel nulla dopo aver chiamato il marito per un'ultima volta. Da undici giorni non si hanno notizie di Claudia Stabile, 35 anni, di Campofiorito, mamma di tre bambini. La telefonata al marito risale alle 9,15 dello scorso 8 ottobre. "Visto che è il tuo compleanno - diceva Cluadia al marito - sto andando a Corleone per comprare il necessario per prepararti una torta". Da quel momento la donna non è più tornata e il suo cellulare squilla a vuoto.

Il marito, Piero Bono, ha presentato denuncia alla polizia. Gli agenti hanno trovato l’auto della donna parcheggiata nel piazzale dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino con le chiavi nascoste sotto il tappetino. L’ingresso dell’auto nel parcheggio come si legge nel biglietto è stato effettuato un'ora e mezzo dopo la telefonata.

Le ricerche, al momento, sono risultate vane. Claudia, però, non sarebbe mai salita su un volo. Con sé aveva infatti solo la patente di guida. Marito e moglie vengono descritti come una coppia felice che lavorano nella loro azienda agricola.