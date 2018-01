Manca il posto all'obitorio: defunti lasciati nelle corsie dell'ospedale

Salme di pazienti deceduti nei corridoi dell'ospedale. Con tanto di bare e parenti che affollavano le corsie. È accaduto nel piccolo ospedale di Serra San Bruno sulle colline del Vibonese, dove i pazienti, spostandosi tra i locali, si sono imbattuti nei corpi senza vita di alcune persone.

Nel giro di poche ore ben quattro degenti sono deceduti ed è stato quindi necessario posizionare le loro salme da qualche parte. Ma, come ricorda Il Messaggero, l'obitorio è ancora più piccolo dei locali ospedalieri. Due morti sono quindi dovuti rimanere in corsia.

Con il passare delle ore hanno cominciato a sopraggiungere i parenti dei defunti, che hanno così affollato l'ospedale. E sono stati proprio i familiari a protestare per le condizioni in cui si trovavano i loro cari. Ma i responsabili non hanno potuto fare niente: per quanto singolare possa apparire la situazione, non era la prima volta che dei defunti venivano collocati per ore nei corridoi dell'ospedale di Serra.

Anche il direttore sanitario Livia Barberio ha alzato i toni con la Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia per chiedere, di nuovo, un intervento volto all'ampliamento della sala mortuaria.