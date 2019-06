Mantova, gruppo di alunni lancia un banco dalla finestra

La fine dell'anno scolastico provoca sempre una certa euforia negli alunni. Stavolta, però, un gruppo di ragazzi di che frequenta il Carlo d'Arco, istituto superiore per geometri di Mantova ha decisamente esagerato.

Come mostra un video divenuto virale su Instagram e sui social sono almeno tre gli autori di una bravata che ha messo in seri guai anche un docente. Il gruppetto di studenti ha gettato dalla finestra della propria classe un banco che, fortunatamente, non ha ferito nessuno ma l'atto vandalico ha scatenato il web dopo che il video è stato rilanciato su Facebook dallo scrittore Davide Mattellini. Dalle immagini si vede un ragazzo aprire la finestra, un altro con il banco tra le mani e altri che guardano senza reagire. Un terzo, ovviamente, è quello che ha girato il video con lo smartphone.

Un atto vandalico che, come scrivono i giornali locali La Voce e La Gazzetta di Mantova, è stato sanzionato dal dirigente scolastico con 15 giorni di sospensione per chi ha lanciato il banco, 4 giorni al "registra" del filmato, 1 al ragazzo che ha fatto da palo distraendo il professore che non era presente in aula. Tra gli altri è stato punito con alcuni giorni anche colui che ha aperto la finestra ma anche il docente che ha abbandonato la classe è finito sotto indagine. Sembra, inoltre, che il ragazzo che materialmente ha lanciato il banco fosse già stato sospeso in passato.