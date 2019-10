Marocchino irregolare spaccia davanti ad una scuola: arrestato

Una volante della polizia di Pisa, durante un normale giro di perlustrazione del territorio effettuato nella giornata di ieri, ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 37 anni con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Secondo quanto riferito dal locale Pisa Today il nordafricano, che bazzicava davanti ad un istituto alberghiero della città toscana, ha mostrato degli evidenti segni di nervosismo alla vista degli agenti, i quali non si sono fatti sfuggire questo dettaglio ed hanno provveduto immediatamente ad un controllo più approfondito sullo straniero. Messo alle strette dalle forze dell'ordine il marocchino ha così compiuto un gesto estremo, tentando di ingurgitare alcuni ovuli che teneva con sè, risultati poi essere 8 e tutti contenenti cocaina, per un peso complessivo di 2,4 grammi. All'uomo è stata rinvenuta addosso anche una banconota da 10 euro, probabile frutto della sua attività.

Successivi accertamenti degli agenti hanno fatto emergere che il 37enne, oltre ad essere irregolare sul suolo italiano, vantava anche una grossa sfilza di precedenti, sempre per spaccio, che pendevano sulla sua testa: questi elementi, unitamente all'aggravante del fatto che l’attività illecita si è svolta in prossimità di una scuola, hanno fatto sì che per il marocchino si spalancassero le porte del carcere.